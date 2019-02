Trekken en duwen, maar visie voor stroom uit zon en wind krijgt stempel Hilvarenbeekse raad

HILVARENBEEK - Als de gang van zaken in Hilvarenbeek maatgevend is staat de negen Hart van Brabant-gemeenten nog heel wat te wachten. Hun gezamenlijke praat-, overleg- en onderhandelingscircuit dat tot een Regionale Energie- en Klimaatstrategie moet leiden wordt dan een kwestie van trekken en duwen.

Zo moeizaam kwam in de Kempengemeente in ieder geval de Visie Grootschalige Opwek (van stroom uit zon en wind) tot stand. Maar na veel hindernissen lag hij er donderdagavond wel, met het goedkeuringsstempel van de gemeenteraad. Dankzij een meerderheid dan, want Gemeenschapslijst en eenvrouwsfractie LEV konden er geen ja tegen zeggen. HOI Werkt, VVD en CDA wel.

De visie geeft richting aan het beoordelen van initiatieven om in het buitengebied van de zes gemeentekernen windturbines of zonneparken neer te zetten. Met name in de laatste categorie speelt dat: wethouder Guus van de Put heeft weet van vijf of zes initiatieven.

,,Nu aan de gang”, was voor Jan van de Wouw en zijn CDA reden om de wethouder niet nog eens huiswerk te laten overdoen. Dit ondanks toch ook best veel bedenkingen. Met de Gemeenschapslijst vreest de fractie dat rijen zonnepanelen goed boerenland gaan innemen. Ook ZLTO De Hilver heeft daar al voor gewaarschuwd. Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor stroomopwekking uit biomassa. Maar dat valt buiten de scope van grootschalige opwek, zoals de provincie die hanteert.