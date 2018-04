Trekkertrek Berkel-Enschot afgelast na regen

Video en update Manifestatie in Tilburg geeft Hans Smolders weer wat energie: 'Dit moet toch een signaal zijn'

14 april TILBURG - Hans Smolders had even geen woorden op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Enkele honderden Tilburgers waren naar de manifestatie 'Lijst Smolders moet meebesturen' gekomen. ,,Ik ben moegestreden, maar dit moet toch een signaal afgeven naar de politiek. Je kunt de stem van het volk niet zomaar negeren."