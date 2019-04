Trekkertrek Heukelom: veel mannen, gezelligheid en een enkele vrouw

Kristel Bertens van de KPJ is zeker tevreden over het verloop: ,,Zaterdagavond was een gezellige avond met feest in de tent als afsluiter. Vandaag komen overdag meer gezinnen en later op de dag de jongeren die het feest ook mee willen maken.”

Quote Ik geloof dat ik hier vandaag nog twee of drie vrouwen gezien heb Pita van Dellen, Deelneemster

Gelet op de toeschouwers lijkt Trekkertrek vooral een ‘mannending’. Ook bij de deelnemers zijn het vooral jongens en mannen. Toch doen er ook vrouwen mee. ,,Ik geloof dat ik er vandaag nog twee of drie gezien heb”, zegt Pita van Dellen uit het Groningse Grijpskerk. Ze rijdt mee in de 6,5 ton landbouwklasse.

Volledig scherm Trekkertrek in Berkel-Enschot. © Rudolf Robben

De eerste keer trok ze het gewicht zo’n 90 meter, nu staat ze klaar voor de tweede en laatste keer. ,,Mijn man komt uit Moergestel, vandaar dat we hier mee doen. Het is hier bovendien altijd gezellig en we komen veel bekenden tegen.” Ze vindt het geen probleem één van de weinige vrouwen te zijn: ,,Nee hoor, het is weliswaar een wereldje op zich, maar het is gewoon gezellig en niet moeilijk doen. Bovendien voel ik me erg thuis in dit mannenwereldje.”

Tractor van een echte bekende

Haar man Jan staat naast de tractor te wachten tot zijn vrouw moet starten. ,,We rijden ongeveer acht wedstrijden per jaar. Twee of drie bij ons in de buurt en de rest in Brabant. Er gaat toch veel tijd in zitten.” De tractor is overgenomen van een kameraad, de inmiddels overleden Wil van Dijk uit Biest-Houtakker. ,,Da’s echt een bekende hoor, veel mensen hier kennen hem en deze tractor wel”, vertelt Van Dellen. In haar tweede race trekt Van Dellen het gewicht zo’n 84 meter. Valt een beetje tegen. Al zit ze er niet echt mee: ,,Het gaat om meedoen en de gezelligheid in de derde helft.”