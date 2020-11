Triest record voor zorgcentrum De Clossenborch: 5 coronadoden in een paar dagen tijd

HILVARENBEEK - In een paar dagen tijd zijn vijf bewoners van verpleeghuis De Clossenborch in Hilvarenbeek overleden aan corona. Het is voor Thebe een triest record sinds het virus de kop op stak in maart, laat een woordvoerster weten. ,,Het virus heeft nergens zo'n forse gevolgen gehad bij een vestiging van Thebe als nu in Hilvarenbeek.”

Ongeveer drie weken geleden kreeg De Clossenborch te maken met een grote uitbraak van het coronavirus op een gesloten afdeling voor mensen met dementie. Twaalf medewerkers en tien bewoners werden positief getest op het virus. Thebe heeft daarop gelijk maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen en dat is in elk geval gelukt, zegt de woordvoerster van Thebe, de overkoepelende zorginstantie waartoe De Clossenborch in Hilvarenbeek behoort. Overigens waren er toen slechts milde verschijnselen van de ziekte te zien bij de getroffenen.

Quote Je ziet dat brandhaar­den zich feller ontwikke­len, ook hier Woordvoerster Thebe ,,Het is echt een gemene ziekte die mild begint en ook bij De Clossenborch zijn de mensen in eerste instantie hersteld van het virus. Je ziet dan dat niet iedereen de kracht terug krijgt om weer zelfstandig te gaan eten en drinken. Het virus duwt ze dan toch over de rand, hoewel ze eigenlijk zijn genezen. Ze hebben de energie niet meer om te herstellen", legt de woordvoerster uit.

Ondanks de grote uitbraak, mochten mensen De Clossenborch nog wel bezoeken. ,,Dichtgaan, dat doen we nooit meer. We blijven zoveel mogelijk open, als het nodig is krijgen mensen van ons beschermingsmiddelen. Je ziet dat brandhaarden zich feller ontwikkelen, ook hier. Dat maakt het lastig om het virus helemaal buiten de deur te houden want als verpleeghuis ben je onderdeel van de maatschappij.”

Het verschil met de eerste golf is dat er nu via sneltesten heel snel te zien is wie het virus onder de leden heeft. Zo zijn de medewerkers van de afdeling die positief zijn getest, meteen in quarantaine gegaan. Naar nu blijkt is de situatie qua virus gestabiliseerd. ,,Vijf bewoners die in zo'n korte tijd overlijden, dat heeft natuurlijk wel een enorme impact. Het is ontzettend verdrietig voor de families en onze medewerkers.”

Aantal besmettingen hoor in Hilvarenbeek

Het aantal besmettingen is sowieso hoog in de gemeente Hilvarenbeek. Op de site van het RIVM is te zien dat in totaal 151 mensen positief zijn getest op corona. Dat zijn er 973 per 100.000. In Oisterwijk zijn 191 positieve gevallen, dat is 727 per 100.000 inwoners. Alphen Chaam, dat met 10.000 inwoners iets dichter in de buurt komt van de grootte van Hilvarenbeek (15.000), heeft in totaal 57 coronagevallen. Dat zijn 558 positieve testen op 100.000 inwoners.