Trillingen en geluidsoverlast door treinen Brabantroute: PvdA eist compensatie voor Brabanders

Waarom zitten de weilanden opeens vol met ooievaars? Dat komt door de zomer

7 augustus LOON OP ZAND - Wie veel fietst en wandelt in het buitengebied ziet nu opvallend veel ooievaars in het weiland zitten. Soms scholen ze samen in clubjes van tien of wel meer, zoals dezer dagen bij Huis ter Heide ten zuiden van Loon op Zand. Wat doen ze daar opeens?