Troostzakdoekje en een brief voor 75 Tilburgse ouderen

Voor Inge Sies (15) was de Tweede Wereldoorlog ver weg. Ze kende de feiten uit de geschiedenisboeken, maar wat de oorlog werkelijk met mensen heeft gedaan, daar had ze niet zo’n goed beeld van. Tot ze de persoonlijke verhalen hoorde van Jan de Rooij. Ze beschreef haar ervaringen over die ontmoeting in een brief die is verstuurd naar oudere mensen in de stad. Die mogen deze brief op 4 mei open maken. In het pakketje dat ze ontvangen zit ook een zelf gehaakte zakdoek.