‘Trots op ons dorp’: Honderden mensen zoeken met succes mee naar vermiste jongen (11) in Haaren

Afkickende se­rie-oplichter hoeft niet meer de bajes in

11 mei BREDA – Nu de notoire serie-oplichter Jan B. uit Turnhout aan het afkicken is van cocaïne en zijn leven aan het beteren, hoeft hij niet meteen de gevangenis meer in. De rechtbank in Breda gaf hem maandag een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden vanwege vier nieuwe oplichtingen in Midden-Brabant.