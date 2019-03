Trotse Tilburgers gevraagd voor update Wikipedia

Maar de inhoud is hopeloos verouderd. De bruisende Piushaven? Recreatie in Stadsbos013? Tilburg als shopstad? De LocHal als trots van de Spoorzone? Over die nieuwe ontwikkelingen is weinig of niks te vinden.

Liever geen naar schandaal

Wethouder Oscar Dusschooten (VVD) stak de handen in de lucht. Hij juichte (,,wow, Tilburg the place to be”), maar kon anders dan de CDA’er verwachtte, niks betekenen. ,,Wikipedia is een zogeheten crowd-driven platform, gevuld door de samenleving. Daar kunnen, mogen en willen we als onderwerp geen invloed op hebben. Dan heb je al gauw een schandaal", sprak hij, verwijzend naar Mabel Wisse Smit, de weduwe van prins Friso, die in 2007 informatie over haar verleden aanpaste.