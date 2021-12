Trouwe medewerkers worden uitbaters van Boerderij Denissen in Berkel-Enschot

Liesbeth Hofhuis en Jeroen Bax vonden het tijd voor wat anders. ,,Jeroen is al langer geleden gestopt en is enkel nog ver op de achtergrond actief”, vertelt Hofhuis. ,,En ik begon ook na te denken over mijn toekomst. Geleidelijk aan kwam ik tot de conclusie dat het tijd was voor wat anders.” Samen met Bax besprak ze een overname, waarbij voor hen Van Zeeland en Gijselhart eigenlijk de ideale en enige kandidaten waren. ,,We hadden ook kunnen kiezen voor een hoogste bieder, maar we gunnen het deze twee. Het zijn twee van onze trouwste medewerkers, gepassioneerd en gastvrij.”

De vraag om de zaak over te nemen kwam voor Van Zeeland en Gijselhart als een verrassing. ,,In april van dit jaar vroegen Liesbeth en Jeroen of we even langs konden komen om wat te bespreken. Dat ze ons het aanbod deden om de zaak over te nemen, hadden we niet verwacht.” Gijselhart, chefkok bij Boerderij Denissen, hoefde er niet lang over na te denken. ,,Ik wilde altijd nog eens voor mezelf beginnen, dus dit was mijn kans.” Voor Van Zeeland was de keuze lastiger. ,,Ik werk nog parttime in het basisonderwijs en moest nu kiezen tussen twee dingen die ik graag doe. Maar de passie voor de horeca won het.”