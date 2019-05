Trouwen in Glazen Zaal in LocHal kan, wie de primeur wil moet snel zijn

Sanne Rambags wint Edison Jazz/world

17:52 TILBURG - De Tilburgse zangeres Sanne Rambags heeft een Edison Jazz/World gewonnen. Ze krijgt hem voor het album Listen To The Sound Of The Forest dat ze maakte met pianist Sjoerd van Eijck en trompettist Koen Smits onder de naam Mudita. Alle drie de muzikanten zijn opgeleid bij AMPA (voorheen conservatorium) in Tilburg.