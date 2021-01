Trouwen waar je wilt in Hilvarenbeek nu nog makkelijker

Trouwen met de persoon waar je van houdt kan standaard op veel openbare plekken, denk bijvoorbeeld aan het gemeentehuis. De Beekse Bergen en Huize Rustoord, een luxe hotel-restaurant met kunstgalerie, zijn ook zeer geliefde plekken binnen de gemeentegrenzen van Hilvarenbeek. Je kunt ook trouwen in een wat bekendere omgeving, zoals je eigen achtertuin. Als je wilt trouwen op een plek die niet al is aangewezen als trouwlocatie, dan moet die worden gecontroleerd. Onder meer op brandveiligheid en of er genoeg vluchtwegen zijn. Het bruidspaar doet een aanvraag en dan begint telkens hetzelfde riedeltje.

Meer plekken worden ‘standaard’

,,We merken dat het erg veel tijd kost om elke keer dezelfde locaties te checken. Zo zien we per jaar tientallen huwelijken die in Rustoord plaatsvinden. En om nu elke keer deze locatie te bezoeken terwijl we weten wat de situatie daar is, is overbodig. Daarom hebben we besloten meerdere plekken in Hilvarenbeek zo’n standaard trouwlocatie te maken", zegt burgemeester Evert Weys.