Trouwring ligt sinds 2007 in kluis van Tilburgs ziekenhuis, wie is de eigenaar?

TILBURG - Een bijzondere oproep van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg op Facebook maandag. Er blijkt al sinds 2007 een trouwring in een kluis te liggen. Het ziekenhuis zoekt nu naar de eigenaar.

Dertien jaar geleden werd de trouwring met een kettinkje eraan gevonden onder een bloemstuk op het altaar in de kapel van het ziekenhuis. Alleen werd het gouden juweel in een envelop gestopt en in een kluis gedaan. Pas dertien jaar later werd deze kluis weer eens volledig uitgeruimd.

Het ziekenhuis wordt voorlopig goed geholpen met de zoektocht. Op Facebook is het bericht inmiddels meer dan tweeduizend keer gedeeld. Woordvoerder Wim Pleunis is daar niet verbaasd over. ,,Dat is wel vaker zo met degelijke oproepen.”

Quote Iemand belde die op dezelfde dag is getrouwd en eveneens de ring kwijt is Wim Pleunis, ETZ

Een dag na de oproep is de eigenaar nog niet gevonden. Er is volgens Pleunis twee keer gebeld en daar zat volgens hem een toevalstreffer tussen. ,,Iemand belde die op dezelfde dag is getrouwd en eveneens de ring kwijt is. Maar diegene had niet de naam die in de ring staat.”

Het ziekenhuis maakt niet bekend welke naam er in de ring staat gegrafeerd. Zo wil het voorkomen dat lukraak mensen naar het goud proberen te vissen.