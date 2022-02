Truck zonder drank, dat gaat niet met carnaval in Haaren

Koffiecon­cert 't Gommelen ter ziele? Welnee, nu zijn er twee carnavals­con­cer­ten. Udenhout én Biezenmor­tel

BIEZENMORTEL - Het traditionele Koffieconcert dat 44 jaar thuis was bij café 't Gommelen krijgt niet één, maar twee keer een doorstart. Het officiële vervolg van het carnavaleske evenement is in borrelcafé Bij Josje in Udenhout. In Biezenmortel komt eenzelfde Koffieconcert bij Dorpshuis De Vorselaer. Beide zijn op carnavalszondag. In de ochtend.

17 februari