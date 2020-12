Tuinen afgegraven aan De Kraan in Berkel-Enschot

BERKEL-ENSCHOT - Aan De Kraan in Berkel-Enschot is begonnen met het opruimen van vervuilde grond. Daarin zitten verhoogde concentraties zware metalen. Zinkassen werden in de jaren 70 en 80 uitgereden over de zandwegen. Die zijn vervuilender dan destijds werd gedacht en worden nu opgeruimd. Aanwonenden zien zo een paar meter tuin tijdelijk verdwijnen.

De komende weken worden de bermen, sloten en delen van tuinen afgegraven en van schone grond voorzien. Wrang aan de sanering is dat het gaat om tuinen van bewoners die er pas zo'n twee jaar wonen en waarvan sommigen hun tuin net op orde hebben. ,,Wij wisten nergens van", zegt Ruud Niessen, een van de bewoners van wie drie meter tuin afgegraven wordt.

Brief

,,We hebben zo'n anderhalf jaar geleden een brief gehad van projectontwikkelaar Ruimte voor Ruimte dat er tijdens graafwerkzaamheden verontreinigde grond gevonden was. Vervolgens zijn er enkele informatieavonden geweest over de stand van zaken en de aanpak. Als bewoner heb ik er nu geen omkijken naar. Ruimte voor Ruimte regelt alles en neemt alle kosten op zich."

Quote Bovendien had dit toch ook bij de verkoop van de grond aan bod moeten komen? Kees Robben, Buurtbewoner

Dat de grond aan De Kraan verontreinigd was, was al veel langer bekend, zegt Kees Robben, die in het gebied woont en er zijn tuincentrum heeft. ,,In de jaren 70 en 80 werden er elk jaar zinkassen, van dat rode gruis van een zinkfabriek, op de zandwegen gereden. Dat wist iedereen. De vervuiling kwam zelfs in 1996 ter sprake toen een buurman zijn huis met alle grond verkocht. Bovendien had dit toch ook bij de verkoop van de grond aan bod moeten komen?"

Niets gevonden

Daar weet Robbert Crul van Ruimte voor Ruimte niets van. ,,Er is destijds bij verkoop wel bodemonderzoek gedaan op verschillende plaatsen in het hele gebied, maar toen is niets gevonden. Pas nadat de verontreiniging ontdekt is, hebben we direct actie ondernomen."

De tuin van Carlo Snel komt ook aan de beurt. Er is al gegraven en er staan hekken met borden die waarschuwen voor verontreinigde grond. Snel is tevreden over de aanpak, maar schakelde samen met enkele bewoners wel juridische hulp in, toen bekend werd dat de grond vervuild was. ,,Wij hebben geen verstand van dergelijke zaken en wilden, ook met het oog op de toekomst, zorgen dat een en ander goed zou verlopen. Bijvoorbeeld in het geval van verkoop van de woning, zodat je een schonegrondverklaring kunt overleggen."

Quote Enexis zou stroom aan komen leggen, maar toen ze de vervuilde grond ontdekten waren ze snel vertrokken. Zaten wij zonder stroom Carlo Snel, Buurtbewoner

De ontdekking van de vervuilde grond kwam voor Snel erg ongelegen. ,,Enexis zou stroom aan komen leggen, maar toen ze de vervuilde grond ontdekten waren ze snel vertrokken. Zaten wij zonder stroom." Snel is tevreden over de aanpak van de werkzaamheden, maar vraagt zich af hoe het straks moet als de grond onder de weg er nog uit moet. ,,Het is hier bestemmingsverkeer en de wegen moeten daar op ingericht worden. Dan begint het hele circus opnieuw vrees ik."