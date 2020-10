Turbulente start voor Springplank in Tilburg, ‘Er ontstaat een nieuw soort daklozen’

Met stichting Springplank verscheen er eind 2019 een nieuwe naam in het Tilburgse veld van zorg- en hulpaanbieders. Sinds de oprichting in 2013 door Thijs Eradus, richt Springplank zich op dak- en thuislozen die door omstandigheden zonder woning zijn komen te zitten maar die via structuur en werk weer een vast eigen inkomen willen krijgen. Mensen weer aan het werk krijgen, dáár draait het dus om bij de stichting, die al langer actief is in Eindhoven, Den Bosch en Utrecht. ,,Iemand aan het werk krijgen is voor ons het hoogst haalbare”, vertelt Eradus. ,,Met een baan doen mensen weer mee. Het zorgt voor een zinvolle daginvulling en geeft een gevoel van eigenwaarde.”