Tussen de Oisterwijkse bomen nadenken over nieuwe banen

,,Land maar in de omgeving, voel hoe je voeten contact maken met de grond en wat de temperatuur van de lucht is”, zegt wandel- en loopbaancoach Hester Sybrandi tegen het groepje van drie personen dat vanochtend is afgekomen op een bijeenkomst rond de Loopbaan Vierdaagse in de bossen van Oisterwijk.

Want dat is de bedoeling: een wandeling maken in de natuur en in de tussentijd eens goed nadenken over je loopbaan of werkzame leven. Dat wordt gestimuleerd door verschillende opdrachten die Sybrandi de deelnemers laat doen. ,,Pak in de komende minuten maar een voorwerp op wat symbool staat voor je leven en loopbaan”, zegt de wandelcoach, als het groepje na enkele minuten in stilte gewandeld te hebben tot stilstand komt.

Een bosje groene sprieten

Even later gebeurt dat weer, als alle deelnemers een voorwerp uit de natuur hebben gevonden. Merel Verzijden (30) uit Tilburg heeft een bosje groene sprieten in haar handen. ,,Iedere spriet staat symbool voor iets moois wat ik kan doen, maar ik kan het niet allemaal tegelijk en moet kiezen om zo mijn focus vast te kunnen houden”, zegt ze.

Een volgende opdracht gaat over de bagage die je meeneemt vanuit eerdere ervaringen in je werkzame leven. ,,Ik ben zelf ook wel eens ontslagen of heb een conflict op mijn werk gehad”, zegt Sybrandi. ,,Op het moment dat je daar middenin zit, lijkt het verschrikkelijk en denk je dat het nooit meer goedkomt.” Vandaar dat ze zelf als symbool een lange buigzame tak heeft gekozen. ,,Dit staat voor mijn veerkracht en voor weten wat je in je hebt.”

Volledig scherm Inge, Merel en Mariejella maken de wandeling van de JobOn Loopbaan Vierdaagse in Oisterwijk met coach Hester Sybrandi (rechts). © Pix4Profs/René Schotanus

Beter kiezen

,,De afgelopen tijd waren we aangewezen op online-evenementen. Dan is het fijn om weer buiten met elkaar bezig te kunnen zijn”, zegt Inge Laagewaard van JobOn, een organisatie die zich inzet voor mensen die werk zoeken. Deze hele week -waarin eigenlijk de Nijmeegse Vierdaagse gelopen zou worden- vinden in het hele land wandelevents plaats.

Verzijden deed al vaker mee met een bijeenkomst van JobOn en had ook nu een nuttige ochtend. ,,Het was een ontspannen wandeling. Ik ben werkzaam in de HR en waarschijnlijk wil ik wel in dezelfde hoek blijven, maar ik weet niet precies wat. Er zijn veel vacatures, maar ik neem liever de tijd om een mooie baan uit te kiezen dan direct een andere aan te nemen. Onder meer door hier aan mee te doen weet ik beter waar ik blij van word, en uiteindelijk beter wat ik voor een werk ik wil doen.”