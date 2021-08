Tussen Nijntje en Arthur Japin: Boeken Rond Het Paleis is terug

Een glijbaan? Dat wordt lastig, maar Tilburgse stadshart kan borst natmaken voor komst ‘weelderige daktuin’

25 augustus TILBURG - Er was de laatste tijd weinig rumoer – leek het – rond Rooftop Rumour, de flinke daktuin die in het centrum moet komen. Schijn bedriegt, de gesprekken lopen om het in 2023 mogelijk te maken. „Er lekker verblijven, dat is het belangrijkste. Of je nu iets in de horeca neemt of niet.”