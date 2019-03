TV-uitzending Five Days Inside zorgt voor overbelaste website Villa Pardoes

Alexander Isak helpt Zweden bij reddingsac­tie

22:42 Alexander Isak is dinsdagavond een half uur voor tijd ingevallen bij Zweden dat het in het Ullevaalstadion van Oslo opnam tegen Noorwegen. Hij kwam in het veld nadat King het thuisland op een 2-0 voorsprong had gezet. Het duel eindigde in 3-3.