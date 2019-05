Twaalf uur lang achter de tralies in de LocHal voor de actie Lock me Up

,,Het valt niet mee”, vertelt Naïma Boerebach (18). Zij en Daphne Schoonbrood (22) zijn de eerste ‘Freedom Fighters’ die zich voor de actie op laten sluiten in de LocHal. Ze wilden allebei zo graag meedoen dat ze vanuit andere steden naar Tilburg zijn afgereisd. Boerebach studeert in Eindhoven en Schoonbrood is helemaal uit Geleen hier naartoe gekomen. ,,De enige Limburgse locatie was in Maastricht, maar daar had niemand geld opgehaald. Tilburg was daarna het dichtstbij.” Tilburg doet dit jaar voor het eerst mee als locatie. Dit was het idee van de zeventienjarige Bieke van Engelen. Zij is woensdag aan de beurt om twaalf uur in een van de hokken te zitten.