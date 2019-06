Twee appartementen branden uit in Tilburg, een bewoner gewond naar het ziekenhuis, flat is ontruimd

Honderden tentjes vullen het gloednieu­we Spoorpark: ‘Lekker op vakantie in de stad’

28 juni TILBURG – De Buurtcamping, een initiatief om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen, strijkt dit weekend neer in het nieuwe Spoorpark. Er is plek voor zo’n 350 Tilburgers, die zo op minivakantie kunnen in eigen stad.