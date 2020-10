Twee auto-inbrekers (18 en 21) op heterdaad betrapt in Tilburg

Kort daarna zagen agenten een grijze auto uit de Diepenstraat komen. In het voertuig zaten twee mannen die aan het opgegeven signalement voldeden. Verder trof de politie bij een controle in de auto handschoenen, een zaklamp, inbrekersgereedschap en een cilinderslot aan. Saillant detail: het slot paste precies in het ontstane gat van de auto waarin getracht was in te breken.