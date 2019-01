Twee auto-inbrekers op heterdaad betrapt in Tilburg

Consulent moet jonge Hilvaren­beek­se mantelzor­gers de weg wijzen in zorgdool­hof

11:25 HILVARENBEEK - Met de aanstelling van een mantelzorgconsulent wil de gemeente Hilvarenbeek jonge mantelzorgers helpen hun weg te vinden in de wereld van de zorg. Daarnaast wil de gemeente in contact komen met de mantelzorgers die nu nog onzichtbaar zijn voor de instanties. Dat staat in een nieuwe nota van het Beekse college over de ondersteuning van mantelzorgers.