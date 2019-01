Twee auto's botsen op elkaar tussen Gilze en Alphen

Video Vrouw op scootmo­biel zwaarge­wond na aanrijding met vuilniswa­gen in Ber­kel-En­schot

16:48 BERKEL-ENSCHOT - Bij een botsing tussen een scootmobiel en een vuilniswagen op de Generaal Eisenhouwerweg in Berkel-Enschot is vrijdagmiddag een vrouw zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.