Twee auto's botsen op kruising in Tilburg, inzittende raakt gewond

Man die molotov-cock­tail in auto bij woning gooit spreekt van ‘domme actie’

25 juni UDENHOUT - ,,Het was een dronkenmansactie. Ik zat in een slechte periode. Ik gebruikte elke dag alcohol en coke”, zegt één van de twee mannen die een molotov-cocktail in een auto wierpen. Het voertuig, geparkeerd vlak bij een woning in Udenhout, gingen in vlammen op.