Twee auto's botsen tegen elkaar in Tilburg, een bestuurder gewond naar ziekenhuis

Tegenstan­ders Tilburgs bedrijven­ter­rein Wijkevoort vragen referendum aan, in startfase 1300 handteke­nin­gen nodig

28 september TILBURG - Komt er een referendum waarin Tilburgers zich uitspreken over de aanleg van bedrijventerrein Wijkevoort? Zover is het nog niet, maar de aanzet is er. Twee tegenstanders hebben bij de gemeente een verzoek ingediend voor een burgerraadpleging. Ze hebben in eerste instantie 1298 handtekeningen van anderen nodig.