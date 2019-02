Twee auto's ingenomen na ontdekking hennepkwekerij in Dongen

Maxime Verhagen leidt verkie­zings­de­bat in LocHal Tilburg

11:23 TILBURG - Cobouw, dat schrijft over de bouwsector, houdt donderdagavond 7 februari een verkiezingsdebat in de LocHal in Tilburg. Voormalig minister en vice-premier Maxime Verhagen (tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland) leidt het debat samen met twee journalisten van Cobouw.