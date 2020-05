Twee auto's op elkaar gebotst in Tilburg, geen gewonden

Kids maken weer de blits op de Heuvel, 67 banieren van basisscho­len uit regio onthuld

12:19 TILBURG - Voor de vijfde keer sinds 2012 wordt de Heuvel in Tilburg opgesierd door kleurrijke banieren die gemaakt zijn door basisschoolkinderen uit de regio. De 67 vlaggen in het kader van het project Kids Maken de Blits werden vanwege de coronacrisis in kleine kring onthuld.