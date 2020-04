Twee auto's uitgebrand in Tilburgse woonwijk: politie sluit brandstichting niet uit

Berry Tra bij vernielde cafetaria Tra in Goirle: ‘Een drama, ook personeel stond te huilen’

2 april GOIRLE - Met eigen ogen zag Berry Tra dat zijn cafetaria in Goirle door brand volledig is vernield. ,,Het is onwerkelijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. We bestaan zeventig jaar, we hebben ziel en zaligheid in ons bedrijf gestoken, nu moeten we opnieuw beginnen.”