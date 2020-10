Twee auto zwaar beschadigd door brand in Tilburg

Patiënt met corona­klach­ten 's nachts voortaan naar huisartsen­post Tilburg: 'Tweede golf wordt groter’

29 oktober TILBURG/WAALWIJK - Inwoners van Midden-Brabant die in de avond, nacht of het weekend coronaklachten krijgen, moeten voortaan naar de huisartsenpost in Tilburg. Sinds de eerste coronagolf was Waalwijk hiervoor aangewezen, maar door het toenemend aantal patiënten is die post te klein geworden.