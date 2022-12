Twee auto’s botsen frontaal op elkaar in Tilburg, beide bestuurders gewond naar het ziekenhuis

‘Feest in het Park’ keert terug in de Reeshof: ruim dertig artiesten onder wie Jody Bernal, Freddy Moreira en Party Animals

TILBURG - Festival Feest in het park keert komende zomer op 16, 17 en 18 juni terug in het Reeshofpark. Met meer dan dertig artiesten op zaterdag 17 juni, verdeeld over meerdere podia, verwacht de organisatie opnieuw veel bezoekers te trekken.

