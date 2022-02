Twee bedrijven krijgen zeven miljoen in de schoot geworpen van Hilvarenbeek omdat ze verhuizen, maar waarom?

Duidelijke ‘nee’ op bouwen aan de Ambrosius­weg, verhuizing Reyrink en Roozen van Hoppe voorlopig onzeker

HILVARENBEEK - Het is onzeker of aannemer Reyrink en vastgoedontwikkelaar Roozen van Hoppe wel kunnen verhuizen naar de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek. In oktober heeft de provincie de regels aangepast om het bouwen in waterbergingsgebied te verbieden en daar is dit plan nu de dupe van. Ook voor twee alternatieve locaties zijn er behoorlijke hindernissen.

