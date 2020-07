Twee docu's Hetty Naaijkens uit Goirle op tv

Guus Meeuwis fietst zeker 37 avonden fluitend naar zijn werk

29 juli TILBURG - Minstens 37 avonden lang is de grote zaal van 013 in Tilburg vanaf zaterdag de speciale huiskamer van Guus Meeuwis. Per avond zitten er 400 gasten aan tafeltjes met een drankje te luisteren naar Meeuwis en zijn band. En dat kunnen nog veel meer avonden worden. ,,We houden ons aan de belofte dat iedereen die dat wil ons kan zien’’, zegt Meeuwis.