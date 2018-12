Twee doden in Tilburgse woning: politie gaat uit van familiedrama

update + video Twee doden gevonden in woning Tilburg: vermoede­lijk vuurwapen gebruikt

10:29 TILBURG - In een woning aan de Ordonnansenstraat in Tilburg zijn zondagavond rond 19.05 uur twee doden gevonden. Volgens omwonenden gaat het om een ouder echtpaar. De politie deed zondag tot laat in de avond onderzoek naar de toedracht. Maandagochtend is alles rustig in de straat in het centrum van Tilburg. Vermoedelijk is er een vuurwapen gebruikt.