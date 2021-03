Twee drugsdealers (27) laten sok met cocaïne vallen in Tilburg, agent in burger betrapt ze op heterdaad

Verzet van buurt tegen zorgvilla voor dementeren­den heeft in Oisterwijk succes

5 maart OISTERWIJK - Na drie jaar soebatten is de zorgvilla voor dementerenden aan de Haarenseweg in Oisterwijk van de baan. Volgens wethouder Eric Logister heeft de initiatiefnemer besloten het principe-verzoek in te trekken vanwege 'discussie in de omgeving'.