Twee geparkeerde auto's uitgebrand in Loon op Zand

Tilburgse handelaar was ook in Milaan: ‘Daar werden we meteen op koorts gecontro­leerd, op Schiphol niet’

28 februari TILBURG - Net als de patiënt die met het coronavirus in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ligt, was een Tilburgse handelaar vorige week in Milaan. Bij aankomst op het vliegveld daar werd iedereen op koorts gecontroleerd. ,,Bij terugkomst op Schiphol mochten we zo door, dat verbaasde me wel.”