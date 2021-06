Twee gewonden bij botsing in Berkel-Enschot

Militair krijgt 800 euro boete na ongeval in Tilburg waarbij vrouw zwaarge­wond raakte

9 juni ARNHEM - Een militair die in november 2018 een fietser aanreed, waarbij de vrouw zwaargewond raakte, is veroordeeld tot een boete van 800 euro. De man reed te hard door de Asperenstraat in Tilburg, oordeelt de rechtbank.