Twee gewonden bij botsing in Tilburg: politie treft fles met lachgas en ballonnen aan

Opnieuw een autobrand in Tilburg: ditmaal in de Anna Blamanweg

6:37 TILBURG - Wéér een autobrand in Tilburg. Maandag nacht om 2.30 uur stond een bestwelwagen in brand in de Anna Blamanweg in Tilburg West. Het is alweer de zesde auto die in drie dagen tijd in brand staat in Tilburg.