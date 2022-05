Twee gewonden bij incidenten na Willem II-FC Utrecht, politie en club doen onderzoek

De incidenten vonden plaats na afloop van de wedstrijd. Door onbekende oorzaak was er een confrontatie op het veld tussen verschillende Willem II-supporters. Hierbij is een fan van de Tilburgse club gewond geraakt, meldt de politie. Een tweede gewonde viel aan de kant van FC Utrecht. Dit gebeurde bij een incident bij het uitvak.

Supporters van Willem II waren ‘op de één of andere manier’ bij dat vak terechtgekomen, zegt een politiewoordvoerster. Tussen de verschillende supportersgroepen zijn voorwerpen over en weer gegooid. Op videobeelden is te zien dat er onder meer met rode stadionfakkels werd gegooid.

Beelden gedeeld op sociale media

Op sociale media worden video's van deze incidenten gedeeld, die bij elkaar duizenden keren zijn bekeken. De politie geeft aan ‘zeker onderzoek te doen’ naar de incidenten. Daaruit zal blijken wie bij de ongeregeldheden betrokken was. Dan wordt ook duidelijk of de confrontaties een staartje gaan krijgen.

Een woordvoerder van voetbalclub Willem II zegt donderdag dat de club de beelden van zondagmiddag kent en nog aan het verzamelen is. ,,De verhaallijn van wat er die middag is gebeurd wordt in kaart gebracht. Dat proces is nog in volle gang”, verklaart de zegsman. Bij het onderzoeken wordt samengewerkt met de politie en de gemeente Tilburg.