Twee graffitispuiters betrapt in Tilburg

video Tiener (15) aangehou­den voor overval op pakketbe­zor­ger Til­burg-Noord, drie daders nog voortvluch­tig

9 februari TILBURG - De verdachte die zaterdagmiddag is aangehouden voor de overval op een pakketbezorger in Tilburg is een tiener van 15 jaar oud uit Tilburg. De jongen werd aangehouden op de Mahlerstraat, rond het middaguur. Een pakketbezorger werd daar in de buurt uit het niets overvallen door gewapende mannen.