Twee hallen recyclebedrijf volledig verwoest bij brand in Dongen

Van huisarts tot het volkstui­nen­com­plex: Riel woedend op Tilburg over arbeidsmi­gran­ten nét over gemeente­grens

RIEL - Van ‘dit kan echt niet’ tot ‘het is gewoon asociaal’: het ging er bij tijd en wijle fel aan toe in een bewonersbijeenkomst over de komst van honderden arbeidsmigranten nabij de kern van Riel. Bewoners lieten duidelijk weten weinig te zien in het plan op grondgebied van Tilburg, dat toch doorgezet lijkt te worden.

18 maart