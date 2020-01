Twee hennepkwekerijen opgerold in Tilburg: meer dan 900 planten in beslag genomen

Sloop wevershuis­jes doet pijn: ‘Tilburg beloont verwaarlo­zing’

9:16 TILBURG - Twee 150 jaar oude wevershuisjes aan de Bredaseweg slopen en drie woningen terugbouwen. Dat plan is tegen het zere been van - vooral - de directe buren, en die kennen de weg bij de gemeente. ,,Dit is belonen van verwaarlozing'.