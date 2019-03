Twee huisgenoten gewond na uit de hand gelopen ruzie in Tilburg

Kans op parkeerboe­te in Tilburg scherp omhoog

6:00 TILBURG - Sinds in Tilburg scan-auto's rondrijden is de kans op een parkeerboete scherp gestegen. Het aantal naheffingen ligt nu op gemiddeld 2465 per maand, zestig procent hoger dan voordien. Tip: laat je knipperlicht branden als je even iemand afzet.