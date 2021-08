Twee hyenapups geboren in Beekse Bergen

Vaccinatie­lo­ca­ties Tilburg en Den Bosch dicht: Waalwijk blijft open

5 augustus WAALWIJK - GGD vaccinatielocaties in de regio Hart voor Brabant gaan een voor een sluiten. Vanaf 30 september zijn alleen Waalwijk en Veghel nog open. De prikstraat in de Brabanthallen in Den Bosch sluit per 1 september de deuren, die in Tilburg gaat 30 september dicht.