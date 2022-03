Twee inbrekers overrompelen bewoners in hun slaap in Dongen

Vrouwenvoetbal 't Zand verliest nipt van DSE, Prinses Irene sloopt Hotenisse in de tweede helft

De eerste vijftig minuten hat 't Zand haar zaakjes op orde. Maar in de zes minuten daarna draaide de wedstrijd om, want DSE maakte twee doelpunten en kwam op voorsprong. Prinses Irene stond bij rust nog op 2-2, maar maakte in de tweede helft liefst zes goals en won met 8-2 van Hotenisse.

20 maart