Twee inzittenden van auto gewond door botsing tegen boom in Tilburg

Tilburgs woonzorg­com­plex speciaal voor Indische ouderen: ‘Vraag is groot, we hebben al een wachtlijst’

20 oktober TILBURG - Tilburg krijgt een woonzorgcomplex speciaal voor Indische ouderen. De nieuwbouw - Lieflijk Indië - is gepland aan de Dr. Deelenlaan in Tilburg-West. Er is grote behoefte aan deze cultuurspecifieke zorg, stelt zorgaanbieder Merano Group. ,,We hebben al een wachtlijst.”