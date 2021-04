Twee inzittenden van jeep raken zwaargewond bij frontale botsing tegen boom in Goirle

Efteling beperkt risico op braken in Python, loodzware molensteen terug in Oisterwijk: geloof het zelf op 1 april

2 april TILBURG - Corona of lockdown, ook dit jaar viert de humor hoogtij op 1 april. In en om Tilburg hapt menig kikker in een bil. Of zou het dan toch echt waar geweest kunnen zijn?