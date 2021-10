Twee jaar cel geëist tegen Tilburger die stiefdochter jaren zou hebben misbruikt

Jeu de boulesbaan moet ouderen in Hilvaren­beek naar buiten krijgen: ‘Uitdaging om mensen bij elkaar te brengen’

7 oktober HILVARENBEEK - Een nieuwe strook grind schittert sinds kort bij het speeltuintje aan de Schutsboom in Hilvarenbeek. Deze jeu de boulesbaan is niet zomaar aangelegd; hij moet voor meer interactie tussen mensen in de buurt zorgen. De baan is een eerste initiatief van de nieuwe wijkcirkel Schutsboom, samen met woningcorporatie Leystromen en de gemeente Hilvarenbeek.