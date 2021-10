Twee jaar geëist tegen Kaatsheuvelnaar na nieuwe verkrachting

Willem II is de laatste jaren goed op dreef in de Grolsch Veste

17 oktober Willem II - dat zondagmiddag om 16.45 uur een uitwedstrijd speelt tegen FC Twente - kan de laatste jaren goed uit de voeten in de Grolsch Veste. De laatste drie uitwedstrijden in Enschede werden niet verloren. Twee keer was er een gelijkspel, één keer een zege. Voor FC Twente is dit al de langste reeks zonder thuiszege op Willem II in de eredivisie.