Twee jaar Hudson’s Bay in Tilburg: van wauw via een scheve O naar ‘schrikbarend leeg’

Meer (kleine maar niet fijne) tegenslag volgt twee weken later. De gigantische O op de gevel laat op 4 oktober 2017 langzaam los en moet door de brandweer verwijderd worden.

Al snel na de opening van de eerste vestigingen in Nederland (waaronder dus die in Tilburg) komen de geluiden vanuit het Canadese hoofdkantoor dat het avontuur van Hudson’s Bay in Nederland wel eens van korte duur kan zijn. Het bedrijf ontkent dat. ,,We are here to stay”, zegt de nieuwe directeur in een interview met het Brabants Dagblad in februari 2018.