Twee jaar na de brand is de Febo weer open: ‘Veel mooier dan het was’

,,Je ziet de pilaar en de ornamenten op de hoek weer”, wijst Leitão aan. ,,Daar was vroeger gele, graffiti-werende verf op gesmeerd en het zat verstopt onder de lichtbak.” Hij is blij met de uitstraling, was in 2016 zelf ook voorstander van een nieuw uiterlijk. ,,Het is beter geworden, rustiger. Veel mooier dan het was.”



Leitão verruilde zijn thuisland Portugal voor de liefde in Nederland. In 1991 kwam hij parttime bij de Febo te werken. In 1998 werd hij de eigenaar van de Febo in Oosterhout, sinds 2011 ook van die in Tilburg. De ondernemer kon al vrij snel na de brand enigszins opgelucht ademhalen. De verzekering stelde de schade vast, vergoedde die en dacht mee over de herbouw (ook van de monumentale panden). Voor de twaalf personeelsleden werd gezorgd.